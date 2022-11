Pronostico Milan-Spezia, quota popolare per l'1 rossonero

Dopo la grande notte di Champions col Salisburgo, il Milan di Pioli torna a calcare il palcoscenico della Serie A per sfidare lo Spezia. Sfida in programma sabato sera al Meazza.

Milan-Spezia, fai il tuo pronostico

Pronostico: Combo e Multigol Casa

Numeri impietosi con lo Spezia che in Serie A ha disputato sei trasferte perdendo sempre e non segnando mai.

Peggior avversario per i liguri non poteva esserci visto che i rossoneri nelle nove gare interne giocate in stagione (campionato e Champions) in ben sette occasioni hanno segnato un numero di gol compreso tra due e quattro.

A pronostico e per le quote è un match da segno 1, che però preso singolarmente difficilmente potrà soddisfare il palato degli scommettitori.

Il consiglio è di legarlo in combo all'Over 2,5 oppure di provare il Multigol Casa 2-4.