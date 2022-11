Pronostico Juve-Inter, il consiglio del Pengwin è una "combo"

Roma-Lazio, giallorossi leggermente favoriti

Roma che arriva a questo appuntamento con molta più fiducia rispetto ai cugini, considerata la vittoria contro l’Hellas e il passaggio del turno in Europa League. Finalmente si è rivisto uno Zaniolo in grande spolvero nelle ultime due gare e dovrà essere lui a trascinare la squadra in fase offensiva vista l’assenza di Dybala. Il gioco comunque stenta a decollare e la mancanza del feeling col goal da parte di Abraham, in questo momento, potrebbe rivelarsi un grosso problema.

Ultimi giorni davvero complicati per la Lazio di Sarri, che ha perso in casa rimontata dalla Salernitana e che successivamente ha chiuso solamente terza il girone di Europa League dopo la sconfitta contro il Feyenoord.

Come se non bastasse, Immobile non dovrebbe rientrare in tempo per la gara. Un’eventuale assenza che si aggiunge a quella (pesantissima) di Milinkovic-Savic, squalificato dopo un giallo più che dubbio ricevuto nella gara di domenica scorsa. Biancocelesti che dunque avranno bisogno di una scossa, senza poter contare sui loro due uomini più rappresentativi.

Sulla carta è in vista una gara con poche reti, anche alla luce delle difficoltà (per i motivi diversi sopra elencati) di entrambe le squadre. Roma comunque che parte favorita, quindi si può optare per una doppia chance 1X a favore dei giallorossi.

Juve-Inter, il derby d'Italia

Nel posticipo domenicale che andrà in scena all’Allianz Stadium, la Juventus proverà in ogni maniera a tornare a vincere una gara contro una big, cosa ancora mai avvenuta in questo avvio di stagione. Inter che però andrà a Torino con grande fiducia dopo gli ultimi importanti successi che hanno scacciato definitivamente tutti i dubbi e i malumori dell’ambiente.

X2+Over 1.5 la scelta, in una gara dove entrambe le squadre potrebbero andare a segno ma dove i nerazzurri verosimilmente non perderanno visto che al momento le sconfitte in campionato ammontano già a 4.

Atalanta-Napoli, assalto alla vetta

Dea che dopo la brutta sconfitta contro la Lazio di due settimane fa davanti ai propri tifosi vorrà riscattarsi e Gasperini finalmente potrà contare anche sul rientrante Duvan Zapata. Napoli che viene da una sconfitta indolore a Liverpool ma che così ha fermato la sua striscia di 13 vittorie consecutive. La squadra di Spalletti vuole conquistare i 3 punti per riuscire a chiudere davanti prima della pausa per il Mondiale.

Il consiglio è quello di giocare X o Goal, in una partita frizzante e dove il Napoli potrebbe anche non spuntarla su un campo ostico come quello di Bergamo.

Per l'analisi di tutte le altre partite di Serie A e l'approfondimento dei match dei principali campionati europei l'invito è di entrare nel "Mondo Pengwin". Il programma Kickoff, ideato da Pengwin, è disponibile sul canale ufficiale Twitch e va in onda ogni venerdì sera alle ore 21.

Iscrivendosi al canale YouTube di Kristian Pengwin si possono trovare le repliche di tutte le precedenti puntate di Kickoff.

https://www.mondopengwin.it/studio-top-campionati/