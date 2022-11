Guida alla Serie A di oggi

Dovrebbe quindi prevalere il segno 1 ma quell'1-1 di partenza inibisce questo pronostico sposando l'attenzione su 1X+Under 4.5 a 1,51 oppure 1X+Under 3.5 a 1,88.

A Empoli il segno GOAL sembra scontato ma per il nostro Gollo vale 1,65 mentre viene offerto ad una media di 1,52. In questo match l'X è una opzione così come il Multigol 2-4. Non sottovalutiamo, anche in questo caso che il risultato esatto più probabile è 1-1 seguito da 1-2 , 2-1, 0-1. La redazione propende per MG Casa 1-2 + MG Ospite 1-2 ad una quota mooolto interessante.

