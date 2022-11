Serie A, il pronostico di Juventus-Inter

All' Allianz Stadium di Torino è giunto il momento di assistere alla sfida tra la Juventus e l' Inter . La " Vecchia Signora " arriva all'appuntamento con i nerazzurri dopo aver battuto il Lecce per 1-0, un risultato che ha dato seguito ai successi ottenuti prima nel derby sul campo del Torino (1-0) e poi in casa contro l' Empoli (4-0).

Anche l'Inter sta dimostrando con il passare delle giornate di essere in gran forma, il "3-0" fatto registrare al Meazza contro la Sampdoria ha sancito la quarta vittoria consecutiva di Dzeko e compagni.

Fai ora i tuoi pronostici!

Poche reti in vista all'Allianz Stadium

Il ruolino di marcia dei nerazzurri parla in maniera molto chiara. La squadra allenata da Simone Inzaghi è l'unica a non aver ancora mai pareggiato nelle prime 12 giornate e nelle sei trasferte fin qui disputate ha sempre segnato e subito almeno un gol. Per le quote il derby d'Italia si preannuncia equilibrato, il segno 1 paga quasi triplo mentre il "2" è proposto a circa 2.35.

Da sottolineare che la Juventus in casa ha subito soltanto 3 gol mentre l'Inter in trasferta, escludendo il match contro la Fiorentina, ha sempre segnato 1 o al massimo 2 reti. Poche reti nell'aria al 90', il Multigol Ospite 1-2 vale 1.55.