Pronostico Metz-St. Etienne: statistiche e migliori quote

Calcio francese in primo piano con il posticipo della 14ª giornata di Ligue 2 . Alle 20.45 di lunedì 7 novembre è in programma la sfida Metz-St. Etienne , due formazioni retrocesse dalla Ligue 1 la scorsa stagione.

Metz-St. Etienne, fai il tuo pronostico

Under contro Over

Le due squadre cercano punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Il Metz ha 15 punti contro gli 11 del St. Etienne che però è stato penalizzato di tre punti.

I "Verdi" finora hanno avuto feeling con l'Over 2,5, centrato in 9 partite su 13. Metz al contrario da Under 8 volte su 13 e nelle ultime 5 gare giocate, oltre all'Under 2,5, è uscito anche il No Goal.

Storicamente è un match in cui chi gioca in casa difficilmente perde e per le quote il fattore campo può avere nuovamente un ruolo chiave. Il Metz parte favorito a 2.10 di media con il St. Etienne proposto a 3.20.

Come pronostico è da provare la combo 1X+Multigol 1-4. La quota assegnata a questa opzione è pari a 1.55.