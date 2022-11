Pronostici Serie A, quote e statistiche di Cremonese-Milan

Consulta le statistiche di Cremonese-Milan e fai il tuo pronostico

I grigiorossi non hanno ancora mai vinto in campionato (due pareggi e quattro sconfitte nelle prime sei gare casalinghe) mentre il "Diavolo" in trasferta ha perso soltanto con il Torino per 2-1. Il Milan nelle restanti cinque partite esterne ha fatto registrare tre vittorie (2-1 con la Sampdoria, 3-1 con l'Empoli e 2-1 con il Verona) e due pareggi (1-1 con l'Atalanta e 0-0 con il Sassuolo).

Fai ora i tuoi pronostici!

Visto il "ritardo"... meglio non rischiare

La Cremonese con 11 gol al passivo vanta la seconda peggior difesa interna del campionato. Per le quote la compagine allenata da Stafano Pioli parte senza dubbio con i favori del pronostico. Il segno 2 è in lavagna a poco più di 1.50 mentre la doppia chance 1X è offerta mediamente a 2.50.

Osservando il ruolino di marcia di Leao e compagni si nota che la il Milan non pareggia da ben 9 giornate consecutive. Per non rischiare meglio orientarsi sulla "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-5.