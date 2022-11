Serie A, Verona-Juventus: quote, statistiche e pronostico

Ultimo in classifica e con otto sconfitte di fila alle spalle. Situazione critica per il Verona , con l'impegno certamente non facile contro la Juve di Allegri . I bianconeri hanno vinto le ultime quattro partite di campionato senza subìre reti e vogliono macinare punti per non perdere contatto dalla zona Champions .

Il Verona sfida la Juve, indovina il risultato del match

Le statistiche di Verona e Juve

Le statistiche della Juve (cliccare qui per una panoramica completa) fanno brillare il dato relativo alle uscite del No Goal: 10 in totale, nessuno ha fatto meglio dei bianconeri da questo punto di vista. Da sottolineare anche che Kostic e compagni hanno segnato solo 3 reti in trasferta, secondo peggior attacco del campionato dopo lo Spezia.

L'Hellas nelle 13 partite finora disputate ha centrato ben 10 volte il Multigol 2-3 (due o tre reti totali in partita). Risultati alla mano si nota anche come gli scaligeri non facciano registrare il segno 2 al primo tempo dall'esordio, contro il Napoli. Detto altrimenti, dopo quel match il Verona in casa non ha mai più chiuso in svantaggio al 45' e in trasferta non è mai andato al riposo avanti di un gol.

Per le quote la Juve è nettamente favorita per la vittoria finale, il 2 vale mediamente 1.65 mentre l'1 è un'opzione da oltre 5 volte la posta. L'eventualità che Chiesa e soci vadano a segno almeno due volte al Bentegodi (esito Over 1,5 Ospite) vale una quota pari a 1.75.