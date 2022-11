Pronostico Empoli-Cremonese: quanto vale un gol di Lammers

Archiviato il turno infrasettimanale di Serie A venerdì (ore 20.45) è di nuovo tempo di campionato . L'ultimo turno prima dello stop per il Mondiale si apre al Castellani con Empoli-Cremonese . Le due formazioni sono reduci da buone prove nel turno infrasettimanale anche se i toscani (0-2 al Maradona di Napoli ), a differenza dei lombardi ( 0-0 col Milan ), non hanno portato a casa punti.

Empoli-Cremonese, fai il tuo pronostico

Pronostico sul Multigol e scommesse sui marcatori

Un rapido sguardo alle statistiche di Empoli e Cremonese per avere a disposizione qualche elemento utile per le scommesse. Nelle ultime cinque partite dell'Empoli (5 gol fatti e 8 subìti al Castellani) è sempre uscito l'esito No Goal. Un dato che va contro i numeri della Cremonese (unica squadra senza vittorie in Serie A, 7 pareggi e 7 sconfitte) che in trasferta ha sempre collezionato il Goal eccezion fatta per la sfida all'Olimpico contro la Roma di Mourinho (0-1).

Un elemento in comune? Entrambe hanno centrato in una sola occasione su 14 la somma gol finale 3.

Con questi dati a disposizione si può provare, in sede di pronostico, l'opzione Multigol 2-3 in lavagna a 1.95. Meglio evitare l'1X2 finale, in quest'ambito l'Empoli parte favorito a 2.35 mentre il 2 della Cremonese viaggia al triplo della posta. Quote tutto sommato equilibrate.

Nella scommessa sui marcatori del match si può tenere in considerazione Sam Lammers. L'attaccante olandese in prestito dall'Atalanta ha segnato un solo gol finora (alla Salernitana) e contro i grigiorossi potrebbe trovare la via del gol. Un suo sigillo in qualsiasi momento del match si gioca a 3.25.