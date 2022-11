M'gladbach-Dortmund, il pronostico dell'anticipo di Bundesliga

Prima di spostare l'attenzione sulle partite del Mondiale in Bundesliga c'è ancora tempo per disputare un'altra giornata. Al " Borussia-Park " va in scena il confronto tra il M'gladbach e il Borussia Dortmund . Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta nel midweek, i " Die Fohlen " hanno perso per 2-1 sul campo del Bochum mentre il Dortmund non è riuscito ad arginare gli attacchi del Wolfsburg (2-0).

Match divertente al "Borussia-Park", scopri il pronostico

I ruolini di marcia delle rispettive squadre in campo mettono in risalto un dato molto interessante. Il M'gladbach con 16 gol all'attivo e 8 al passivo non ha mai pareggiato nelle prime 7 gare interne di campionato (5 vittorie e 2 sconfitte) mentre il club allenato da Edin Terzic non ha ancora mai fatto registrare il segno X in trasferta (3 successi e 4 ko).

Spettacolo in arrivo al "Borussia-Park", il M'gladbach nelle precedenti 7 partite di Bundesliga ha centrato sempre la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5. Può starci almeno una rete per parte al novantesimo, da non escludere la "X" ritardataria.