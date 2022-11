Pronostici Serie B, Ascoli-Frosinone: Grosso favorito, occhio alla "X"

La 13ª giornata di Serie B propone un interessante Ascoli-Frosinone . Un nuovo, impegnativo esame per la capolista di Fabio Grosso che comanda con 5 punti di vantaggio sulla coppia formata da Reggina e Genoa . I marchigiani infatti hanno 4 risultati utili alle spalle con 10 punti conquistati. Ci sono dunque gli ingredienti per assistere ad un match avvincente e, sulla carta, equilibrato.

Ascoli-Frosinone, fai il tuo pronostico

Frosinone favorito ma in trasferta...

Il Frosinone sbarca al Del Duca con un "primato", in classifica, e uno "zero": quello relativo ai pareggi fatti registrare in Serie B. Se in casa i laziali sonostati perfetti, in trasferta il bilancio soddisfa a metà alla luce delle 3 vittorie ottenute a fronte di tre sconfitte (tutte di misura) rimediate da Benevento, Cittadella e Parma.

Curiosità statistica, l'Ascoli mostra di gradire la somma gol finale 2 (5 uscite finora) che invece il Frosinone non ha mai visto nelle sei partite giocate lontano dallo Stirpe.

Le quote appoggiano il Frosinone che si gioca vincente a 2.35, pareggio e segno 1 valgono poco più di 3.

Il pronostico? Il segno X intriga non poco, per abbassare il coefficiente di difficoltà viene in soccorso l'esito Multichance "X primo tempo o X finale".