Pronostico Spal-Benevento, che sfida tra De Rossi e Cannavaro!

Spal-Benevento è anche la sfida tra due campioni del mondo, Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro . L'ex centrocampista giallorosso da metà ottobre siede sulla panchina degli estensi e il suo score è di tre pareggi e una vittoria, con un solo gol subìto. Quattro pareggi e due sconfitte invece il bilancio del Benevento durante la gestione Cannavaro , chiamato a risollevare una Strega che in generale non vince dalla quarta di campionato .

Fabio Cannavaro cerca quella vittoria in grado di dare una scossa emotiva all'ambiente ma la Spal come detto con De Rossi ha ritrovato solidità e certezze. Le due squadre mostrano di gradire il pareggio, centrato rispettivamente sei e cinque volte.

Qualche curiosità statistica. Le partite della Spal non sonomai finite con tre reti esatte (somma gol finale 3) mentre sponda Benevento spicca l'assenza della somma gol 4. Di più, 11 delle 12 partite giocate dai sanniti hanno regalato l'Under 3,5.

Per le quote pronostico favorevole alla Spal, l'1 vale mediamente 2.40 mentre sia la X che il segno 2 pagano 3.10. La sensazione è che il Benevento possa portare a casa almeno un punto: la doppia chance X2 vale 1.55, stessa quota prevista per il Multigol Ospite 1-2.