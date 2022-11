Napoli-Udinese, la quota del possibile risultato esatto

Il Napoli di Luciano Spalletti nell'ultima partita di campionato del 2022 si appresta a scendere in campo con la consapevolezza di terminare l'anno in testa alla classifica. La compagine partenopea dopo aver battuto l' Empoli per 2-0 (decisivi i gol nella ripresa di Lozano su rigore e Zielinski ) riceve al " Maradona " l' Udinese .

Osimhen e compagni davanti al proprio pubblico hanno concesso un punto soltanto al Lecce (1-1). Il Napoli nelle restanti 6 gare interne ha sempre vinto segnando la bellezza di 17 gol.

Partenopei favoriti al "Maradona", scopri il pronostico

La capolista della Serie A in questo incontro dovrà fare attenzione a non sedersi sugli allori. Per le quote il segno 1 non sembra in discussione (paga mediamente 1.50) ma l'Udinese, nonostante nelle precedenti 6 giornate di campionato non abbia mai conquistato i tre punti, in trasferta non perde da 6 match consecutivi (3 vittorie e 3 pareggi).

Il club partenopeo nelle ultime 4 gare disputate al "Maradona" ha sempre segnato un numero di reti compreso tra due e quattro. Il Multigol Casa 2-4 al triplice fischio si gioca a circa 1.60. Salvo sorprese come possibile risultato esatto si può provare il "pacchetto" che comprende il "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" offerto a circa 2.65.