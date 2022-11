Sampdoria-Lecce, quote equilibrate a Marassi

Nelle precedenti tre gare disputate infatti l'undici allenato da Dejan Stankovic ha sempre perso senza segnare gol mentre la compagine salentina dopo aver perso per 1-0 contro la Juventus ha pareggiato per 1-1 ad Udine e vinto per 2-1 in casa contro l'Atalanta.

Fai ora i tuoi pronostici!

Partita importante a Marassi, scopri il pronostico

Per le quote non c'è una squadra a partire nettamente con i favori del pronostico. Il successo della Sampdoria è in lavagna mediamente a 2.60 mentre il "2" giallorosso si gioca a circa 2.90.

Caputo e compagni non hanno ancora mai vinto a Marassi, soltanto due pareggi in 7 gare conditi da 2 gol all'attivo e 11 al passivo. Nonostante il Lecce stia attraversando un buon momento di forma non si può escludere la doppia chance 1X al 90'.