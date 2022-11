Pronostico Atalanta-Inter, Goal in vista al "Gewiss Stadium"

La formazione ospite si presenta al "Gewiss Stadium" forte del 6-1 inflitto al Bologna nel midweek. Dzeko e compagni non hanno ancora mai pareggiato in campionato e nelle precedenti 6 giornate hanno conquistato i tre punti ben 5 occasioni.

Goal in vista al "Gewiss Stadium"

A Bergamo la sfida tra l'Atalanta e l'Inter dovrebbe regalare almeno un gol per parte. Il club nerazzurro di Milano in trasferta con 12 reti realizzate e ben 16 subite ha fatto registrare il Goal in 6 match su 7. La possibilità che entrambe le compagini riescando ad andare a segno in questo incontro si gioca a 1.55.