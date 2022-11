Serie A, il pronostico di Roma-Torino

É una Roma che non può assolutamente permettersi ulteriori disattenzioni quella che si appresta a ricevere il Torino nell'ultima partita di campionato prima della sosta per il Mondiale. La squadra allenata da José Mourinho con il pareggio per 1-1 ottenuto al "Mapei Stadium" contro il Sassuolo ha perso ancora una volta l'occasione di entrare in zona Champions League. Zaniolo e compagni inoltre all'Olimpico sono reduci da due sconfitte consecutive, entrambe per 1-0 contro Lazio e Napoli.