Pronostico Santa Clara-Estoril, quote e statistiche dicono...

I principali campionati europei vanno in vacanza causa Mondiale . Prima, però, un ultimo assaggio di Primeira Liga portoghese. Nel posticipo della 13ª giornata il Santa Clara riceve l' Estoril , avanti in classifica di sei punti rispetto ai padroni di casa.

Estoril, tanti Under ma nessuno 0-0



Santa Clara in zona retrocessione a causa di un rendimento fin qui non esaltante: 10 punti raccolti nelle prime 12 giornate. L'Estoril ha più di un motivo per sperare di centrare un risultato positivo: finora è andato meglio in trasferta dove ha conquistato 11 dei 16 punti totali.

Osservando i dati delle due squadre l'attenzione cade sull'Under 2,5, che il Santa Clara ha collezionato fin qui in otto occasioni contro le nove dell'Estoril. Non solo, il Santa Clara è rimasta l'unica squadra a non aver "visto" l'esito Over 3,5 in campionato.

Le previsioni dei bookie sono in linea con le statistiche alla luce dell'1.60 previsto per l'Under 2,5, l'Over 2,5 invece vale più di 2 volte la posta.

Tanti Under ma... ancora nessuno 0-0 per l'Estoril. Un altro "ritardo" da tenere d'occhio.