FA Cup, il pronostico di Wimbledon-Weymouth

Stadi caldissimi e grande fascino: l'FA Cup è solo all'alba ma nessuno vuole prendere sottogamba la competizione. Tra le gare in programma martedì sera (ore 20.45) c'è un replay del primo turno, Wimbledon-Weymouth. Favorita la squadra di casa, che milita in League Two, il Weymouth è invece ultimo in classifica in National League South, il sesto livello della piramide calcistica inglese.