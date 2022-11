Derby-Torquay, le quote sorridono ai bianconeri

Il cammino verso la finale di FA Cup passa anche per partite come questa. Al " Pride Park " il Derby , squadra appartenente alla League One inglese, si appresta a ricevere il Torquay .

James Collins (capocannoniere dei "Rams" con 6 reti all'attivo) e compagni non dovrebbero trovare problemi a passare il turno. La compagine bianconera nelle prime undici gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico ha perso solamente in tre occasioni (due volte di misura in campionato contro il Plymouth e il Port Vale e una volta in EFL Trophy per 3-1 contro il Manchester City Under 21) mentre nelle restanti otto partite casalinghe (sei in League One, una in FA Cup e una in EFL Trophy) è riuscito a vincere in sette match su otto. Il Derby in campionato al "Pride Park" con 14 gol realizzati e 10 subiti vanta una differenza reti di +4.

Capitolo Torquay: i gialloblù con 14 punti totalizzati in 19 giornate occupano il penultimo posto della classifica di Nationals League (quinta serie inglese) ed in trasferta con solamente quattro gol segnati e ben sedici subiti hanno evitato la sconfitta soltanto in tre match su nove.

Fai ora i tuoi pronostici!

Match senza storia, scopri il pronostico

Per le quote non ci sono dubbi su quale sia il nome della squadra che dovrebbe passare al turno successivo. La vittoria del Derby, spinto anche dal tifo del pubblico amico, è in lavagna a poco più di 1.10 mentre il segno 2 moltiplica per quasi 20 volte la puntata iniziale.

Per alzare il coefficiente di difficoltà si possono provare i seguenti esiti: il segno 1 al duplice fischio dell'arbitro è in lavagna mediamente a 1.45 mentre la "combo" che lega l'Over 2,5 Casa all'Under 1,5 Ospite è proposta a circa 1.70. Interessante anche l'accoppiata "Parziale/Finale 1/1" più Over 1,5 al novantesimo (a 1.50).