Amichevole Polonia-Cile: quote, pronostico e statistiche

L'una sarà al Mondiale , l'altra no. La Polonia di Lewandowski e Zalewski mercoledì alle 18 ospita a Varsavia il Cile , che il Qatar lo vedrà solo in tv a causa della fallimentare campagna di qualificazione nel girone sudamericano (chiuso al settimo posto).

Polonia-Cile, indovina il risultato esatto

Polonia, la vittoria è un'iniezione di fiducia

L'ultima vittoria del Cile risale a inizio febbraio, un 3-2 esterno alla Bolivia. Da lì in poi una sfilza di risultati negativi per Vidal e soci: pensare che il "meglio" è rappresentato dal 2-2 in amichevole col Qatar a fine settembre.

La Polonia al Mondiale è inserita nel gruppo C in cui affronterà l'Argentina di Messi, il Messico e l'Arabia Saudita. Il test contro il Cile conta zero per il risultato ma abbastanza come rodaggio in vista della kermesse iridata.

I sudamericani come detto non stanno davvero brillando e il segno 1 della Polonia, offerto a 2.10, può rappresentare una scelta opportuna.

Per chi vuole adottare la linea della prudenza il consiglio è di provare la combo 1X+Multigol 1-4.