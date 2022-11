Camerun-Panama, la quota del successo dei "Leoni Indomabili"

Manca sempre meno all'inizio del Mondiale ma per alcune Nazionali c'è ancora tempo per mettere in pratica gli schemi in amichevole. Il Camerun di Rigobert Song sfida il Panama di Thomas Christiansen .

I "Leoni indomabili" nelle precedenti otto partite disputate (amichevoli comprese) non hanno mai regalato un grosso spettacolo. Prendendo in considerazione soltanto i 90 minuti regolamentari di queste otto gare Anguissa e compagni non hanno mai fatto registrare l'Over 2,5 al termine del secondo tempo di gioco (cinque gol fatti e sei subiti).

Il Panama a differenza del Camerun non parteciperà a Qatar 2022, nel suo girone di qualificazione con ben 19 reti incassate in 14 match ha chiuso dietro a Nazionali del calibro di Canada, Usa, Messico e Costa Rica.

Fai ora i tuoi pronostici!

Camerun favorito ma...

Per le quote il Camerun parte con i favori del pronostico ma l'avvicinarsi del Mondiale potrebbe portare i "Leoni Indomabili" a gestire le energie. Il segno 1 è in lavagna a circa 1.80 ma se non si vogliono correre troppi rischi è lecito provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3.