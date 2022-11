Pronostico Egitto-Belgio, Salah sfida De Ketelaere

L'esordio del Belgio al Mondiale è previsto per mercoledì 23 novembre contro il Canada . L'ultimo match dei Diavoli Rossi prima del grande appuntamento è un' amichevole contro l' Egitto , in Kuwait, in programma venerdì 18 novembre alle 16 (in Italia).

Per le quote è amichevole da Over 2,5

L'Egitto di Salah non sarà al Mondiale a causa della dolorosa sconfitta rimediata ai rigori contro il Senegal nello spareggio decisivo della zona africana. I Faraoni hanno vinto agevolmente contro Niger e Liberia le ultime due amichevoli disputate a settembre e Over 2,5 era stato (ma con sconfitta, 1-4) anche a giugno a Seoul contro la Corea del Sud.

Il Belgio di De Ketelaere e Mertens è ai box dal 25 settembre scorso, data del ko in Nations League contro l'Olanda per 1-0. Diavoli Rossi tuttavia capaci di qualsiasi exploit, se in giornata di vena, come dimostra il 6-1 alla Polonia sempre in Nations League.

Il Mondiale è alle porte, il Belgio non vuol fare brutte figure ma senza correre rischi.

Per le quote è sfida da Over 2,5, esito offerto intorno all'1.70. Non male la combo 2+Multigol 2-5 in lavagna a 1.68.