Amichevole Turchia-Repubblica Ceca, pronostico e statistiche

Sabato 19 novembre sarà vigilia di Mondiale . Per Turchia e Repubblica Ceca invece è tempo di scendere in campo... ma per un' amichevole visto che le due nazionali non parteciperanno alla kermesse iridata in Qatar .

Fai i tuoi pronostici gratis sulle partite delle nazionali!

Scopri l'esito Multichance

Risultati alla mano è la Turchia che sembrerebbe poter meritare fiducia (la pensano così anche le quote). In Nations League Calhanoglu e compagni hanno vinto quattro volte su sei, al contrario i cechi hanno perso quattro delle sei gare giocate subendo 13 reti e realizzandone 5.

Barak e compagni si sono poi rifatti nell'ultima amichevole disputata contro le modeste Isole Far Oer, liquidate con un secco 5-0. La Turchia invece ha avuto la meglio per 2-1 sulla Scozia grazie al gol decisivo dell'ex romanista Cengiz Under.

Dunque pronostico favorevole alla nazionale che a Gaziantep farà gli onori di casa. Il segno 1 finale vale poco più del doppio, i cechi inseguono a 3.30.

In partite del genere, però, in cui la posta in palio è nulla, non si può escludere un risultato di parità. Da provare quindi l'esito Multichance X o Goal proposto a 1.55.