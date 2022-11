Pronostico Turris-Pescara, quote favorevoli al Delfino

Stadio Liguori di Torre del Greco. Lunedì sera si gioca il posticipo della quattordicesima giornata di Serie C (girone C). La Turris di David Di Michele cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione a spese di una squadra che invece sta volando: il Pescara di mister Colombo.

Serie C, fai il tuo pronostico su Turris-Pescara

La Turris gradisce l'Over 2,5

Il Pescara cerca la quinta vittoria di fila per restare in scia del Catanzaro capolista. Gli abruzzesi in trasferta hanno collezionato cinque vittorie e un pareggio, l'unica sconfitta dei biancazzurri è arrivata in casa contro il Crotone.

La Turris è squadra che segna e subisce tanto: 25 reti al passivo, quasi due di media a partita. Nelle sue gare interne si è visto quasi sempre l'Over 2,5 ed è un dato da tenere in considerazione in sede di pronostico.

Solo un punto nelle ultime cinque partite per la Turris che in lavagna deve rincorrere il Delfino. Segno 2 a 1.90, l'1 si gioca a oltre 3.60 volte la posta.

Difficile al momento andare contro una squadra come il Pescara ma la Turris proverà a lasciare il segno (19 reti realizzate in 13 partite non sono poche). Il Goal a 1.80 è un'opzione che vale la pena provare.