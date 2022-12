Ponferradina-Burgos: statistiche e pronostico

Ponferradina-Burgos, fai il tuo pronostico

Burgos, che difesa!

In classifica il Burgos ha 14 punti in più rispetto al Ponferradina ma, come detto, a meritare risalto sono alcuni numeri degli ospiti: miglior difesa con 6 gol subìti in 17 partite, tanto per iniziare.

Ed è davvero sorprendente il dato relativo ai soli 2 gol incassati nelle 8 trasferte disputate, oltretutto in un colpo solo per mano del Lugo. Il che significa: ben 7 clean sheet (porta inviolata) in 8 partite esterne e presenza dominante dell'esito No Goal che in generale il Burgos ha centrato 15 volte su 17.

L'Under 2,5 è un altro esito "caro" al Burgos ed è anche per questo che le quote ipotizzano l'ennesimo match tirato, con poche reti e almeno una squadra a secco.

Ultima annotazione statistica. Il Burgos ha collezionato l'X primo tempo ben 13 volte, sempre con il risultato esatto di 0-0. Sembra quasi di essere al Mondiale...