Serie B, ecco il pronostico di Parma-Benevento

Il programma della 16ª giornata di Serie B prevede il confronto tra Parma e Benevento . Entrambe le compagini andranno a caccia di riscatto dopo non esser riuscite a conquistare i tre punti nel turno precedente. I ducali sono reduci dall'1-1 fatto registrare sul campo del Cagliari mentre i campani nell'ultima partita disputata hanno perso per 1-0 in casa contro il Palermo . Da sottolineare che i giallorossi si trovano al quart'ultimo posto con solamente una vittoria ottenuta dalla 5ª giornata in poi (un successo per 2-1 contro la Spal , 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Parma al "Tardini" con 14 reti all'attivo e 9 al passivo è riuscito a conquistare i tre punti in 5 occasioni su 8. Roberto Inglese e compagni in casa prima di perdere per 2-0 contro il Modena avevano battuto in rapida successione Cittadella (3-1), Como (1-0), Reggina (2-0) e Frosinone (2-1).

Il Parma parte favorito al "Tardini", scopri il pronostico

Le quote del "lunch match" sorridono al Parma, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a poco più di 1.90. La squadra di Fabio Pecchia ha senza dubbio le carte in regola per mettere in difficoltà questo Benevento che per di più "ritarda" l'1 da ben 5 incontri consecutivi.

Volendo dare un pizzico di fiducia alla compagine giallorossa si può provare la "Somma Gol Ospite: 1" al 90'. La "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 si gioca a 1.85.