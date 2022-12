League Two, ecco il pronostico di Crawley-Hartlepool

League Two inglese, il programma della 21ª giornata di campionato si apre al " The People’s Pension Stadium ". Il Crawley , sest'ultimo, dopo aver battuto per 2-0 lo Swindon davanti al proprio pubblico si appresta a giocare nuovamente in casa. Ashley Nadesan e compagni questo fine settimana ospitano un Hartlepool (ultimo) che non è mai riuscito a vincere nelle prime 10 trasferte del torneo. La compagine biancoblù ha conquistato solamente due punti lontano dai lidi amici, con 9 reti all'attivo e ben 23 al passivo ha fatto registrare 2 pareggi e 8 sconfitte.

Il Crawley in casa ha vinto il 50% delle partite fin qui disputate, con 14 gol fatti e 13 subiti ha centrato per 5 volte il successo, 1 il pareggio e 4 la sconfitta.

Le quote sorridono indiscutibilmente ai padroni di casa, il segno 1 è in lavagna a 2.10 mentre il "2" moltiplica la posta mediamente per 3.30. In trasferta l'Hartlepool ha fatto registrare l'Over 2,5 in ben 7 incontri, in alternativa al segno 1 quindi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5 proposta a 1.70.