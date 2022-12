Coleraine-Crusaders, quote equilibrate allo "Showgrounds"

Riflettori puntati sulla Nifl Premiership . Il Crusaders , secondo a meno cinque dal Larne capolista, gioca in trasferta sul campo del Coleraine . La compagine di Belfast nell'ultima partita esterna disputata ha pareggiato per 0-0 contro il Linfield mentre nelle precedenti sette aveva fatto registrare tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte (11 gol realizzati e 13 subiti).

I secondi della classe ora dovranno fare attenzione a non sottovalutare il Coleraine, squadra che in casa con 15 reti all'attivo e 10 al passivo ha perso soltanto in 3 occasioni su 9 (4 vittorie e 2 pareggi nelle restanti 6 gare disputate allo "Showgrounds").

Quote equilibrate allo "Showgrounds"

Dando un rapido sguardo alle quote si nota subito che la partita si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 triplica una qualsiasi puntata mentre il successo ospite si gioca a circa 2.10. Il Coleraine davanti al proprio pubblico viaggia a una media di 1,66 gol segnati a partita mentre sono 1,37 le reti realizzate mediamente dal Crusaders in trasferta. Da provare il Multigol 2-3 al 90'.