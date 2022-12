Pronostici Serie C girone B, ci sta l'1 in Pontedera-Fermana

Nel girone B di Serie C c'è una squadra che sta letteralmente volando. No, non è la Reggiana. O meglio, se si considerano i punti ottenuti nelle ultime dieci giornate di campionato, davanti a tutti ci sarebbe il Pontedera: 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Sabato 10 dicembre, alle 17.30, gli uomini di mister Canzi ricevono allo stadio Mannucci la Fermana, reduce dalla pesante sconfitta con la Reggiana di Aimo Diana.