Serie B, il pronostico di Cagliari-Perugia

In Serie B il campionato continua ad andare avanti. Il programma della 17ª giornata si apre con la sfida tra il Cagliari e il Perugia. Gianluca Lapadula e compagni non possono di certo ritenersi soddisfatti dei risultati ottenuti in questa prima parte di stagione. I "Quattro Mori", reduci dalla sconfitta sul campo della Ternana per 1-0, sono posizionati nella parte medio-bassa della classifica con soltanto 19 punti conquistati in 16 gare. Il Cagliari ha senza dubbio bisogno di una vittoria (l'ultima risale al 15 ottobre scorso) e contro gli umbri potrà contare sulla spinta del pubblico di casa. All'Unipol Domus i rossoblù con 9 reti all'attivo e 10 al passivo hanno finora fatto registrare 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.