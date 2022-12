Serie B, ecco il pronostico e le statistiche di Como-Reggina

La Reggina dopo aver perso al " Granillo " per 3-0 contro il Frosinone si appresta a giocare in trasferta sul campo del Como . La compagine amaranto in trasferta con 9 reti fatte e 7 subite ha fatto registrare 4 vittorie, 1 pareggio e 3 scconfitte mentre la squadra lombarda in casa ha perso in 2 occasioni su 8 centrando nelle restanti 6 gare per 3 volte il successo e per 3 volte il pareggio.

Fai ora i tuoi pronostici!

Per la Reggina non sarà una semplice passeggiata, scopri il pronostico

La differenza di punti che c'è tra le due squadre in classifica lascerebbe pronosticare un "semplice" segno 2 al novantesimo. Dando però un rapido sguardo alle quote si nota che la Reggina dovrà senza dubbio mantenere alta la concentrazione se vorrà impensierire la difesa del Como (i lombardi, penultimi, non hanno mai perso nelle precedenti 5 giornate di Serie B). Il segno 2 vale poco meno di 2.30 mentre la vittoria di Cutrone e compagni si gioca mediamente a 3.15.

Curiosità: sia il Como (in casa) che la Reggina (in trasferta) hanno regalato l'Under 2,5 in 6 match su 8. Se consideriamo che inoltre il Como non ha mai fatto registrare il "2" negli ultimi 11 incontri disputati in campionato è lecito provare in controtendenza la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Under 4,5.