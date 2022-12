Pronostico Foggia-Catanzaro, la rivincita di Vivarini a 2.10

Dalla Coppa Italia (di Serie C) al campionato: a distanza di pochi giorni sarà ancora Foggia vs Catanzaro. Il primo atto allo Zaccheria è terminato con la vittoria dei satanelli per 2-0 ma in campionato dovrebbe vedersi il "vero" Catanzaro, che sta dominando in lungo e in largo il torneo con 47 punti, frutto di 15 vittorie e 2 pareggi.