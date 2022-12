Scommesse Serie B, statistiche e pronostico di Brescia-Parma

La 17ª giornata di Serie B si chiude al Rigamonti con la sfida Brescia-Parma . Due formazioni in corsa per un posto nei playoff a dispetto di un rapporto con i tre punti, da diverse giornate a questa parte, non esattamente idilliaco. Nelle ultime dieci giornate il Brescia ha vinto solo una volta, contro la Spal. Ritmo decisamente basso se paragonato alla volata di inizio stagione con le Rondinelle vittoriose in cinque partite su sei. Di contro c’è un Parma che, dopo il brutto 0-1 col Benevento , è rimasto per la terza gara di fila senza vincere: peggior striscia negativa per i ducali da inizio campionato.

Brescia-Parma, fai il tuo pronostico

Le statistiche delle due squadre

Dal punto di vista statistico sono tre gli elementi da mettere in rilievo per quanto riguarda i lombardi e un paio di questi fanno capo al numero “sette”. Tante sono le partite consecutive caratterizzate dall’esito Under 2,5 e tanti sono i gol segnati dal Brescia nei minuti finali di partita. Da registrare infine le otto uscite della somma gol finale 2, una “specialità” in cui il Brescia non è secondo a nessuno in questo campionato.

Nel caso del Parma torna di moda il numero “sette”. Nelle sette trasferte disputate Vazquez e soci hanno segnato e subìto sette reti: poco show, insomma. Il colpo esterno in casa dell’Ascoli alla 6ª giornata resta ad oggi un episodio isolato. Quella contro il Benevento è stata invece la quinta sconfitta in campionato per il Parma. Nelle precedenti quattro occasioni, i Crociati hanno risposto tre volte ad un ko con una vittoria e in una circostanza con un pareggio.

Quote e pronostico

Partita dunque aperta a qualsiasi risultato, in lavagna il segno 2 del Parma è a 2.60 (di media) contro il 2.90 previsto per l’1. Match che potrebbe regalare il Multigol 2-3, un’opzione offerta al doppio della posta.

Come cluster di risultati esatti piace “1-1, 2-1,1-2, 2-2” che si può trovare anche a quota 2.65.