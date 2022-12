Rangers-Hibernian: quote, pronostico e statistiche

Rangers-Hibernian, indovina il risultato

Scopri la quota della combo 1+Over 2,5

Il ruolino di marcia interno dei Rangers è di 7 vittorie e un pareggio con 22 gol segnati e 3 al passivo. Insomma, all'Hibernian non resta che sperare che i padroni di casa abbiano le polveri bagnate dopo il periodo di inattività. Da registrare però anche il 3-0 rifilato sabato scorso dai Rangers al Bayer Leverkusen in amichevole: Morelos e compagni sembrano davvero carichi.

L'Hibernian affronta i Rangers per la seconda volta in questo campionato. Ad agosto finì 2-2 ma adesso si "replica" in trasferta dove l'Hibernian di certo non brilla: 2 successi e 6 sconfitte, 6 come i gol subìti dal Celtic lo scorso 15 ottobre.

I bookie individuano nei Rangers i favoriti, l'1 al 90' paga 1.30 mentre il 2 oscilla tra 8.50 e 9. A pronostico la combo 1+Over 2,5 ci sta tutta e, a quota 1.80, sembra anche un riferimento piuttosto interessante per le scommesse.