Pronostico Birmingham-Reading, segno 1 a 2.10

In Championship si gioca l'ultima giornata del girone d'andata. Ad inaugurare il weekend è la sfida tra Birmingham e Reading, i padroni di casa con una vittoria aggancerebbero i rivali a quota 32 in classifica, dunque in zona playoff.

I consigli per le scommesse

Match aperto a qualsiasi risultato e con statistiche interessanti da entrambi i lati. Il Birmingham non attraversa un bel momento (due pareggi nelle ultime tre partite), da cinque giornate a questa parte il segno 1 non si vede né a metà gara né al 90'.

Il Reading è squadra "folle", senza misure: solo due pareggi in venti giornate, poi dieci successi e altrettanti ko. Di recente ha battuto Hull e Coventry ma in generale in trasferta ha segnato pochissimo: appena 8 reti.

Chi vincerà l'incontro? Per le quote il Birmingham ha le maggiori chances, che si concretizzano in un segno 1 pagato circa 2.10. Il consiglio è di provare il Multigol Casa 1-2 oppure una combo: Over 0,5 Casa più Under 1,5 Ospite.