Serie B, il pronostico e le statistiche di Parma-Spal

Serie B , allo stadio Ennio Tardini va in scena il confronto tra il Parma e la Spal . I ducali nell'ultima partita disputata hanno battuto in trasferta il Brescia per 2-0 (decisive le reti di Dennis Man nel primo tempo e di Ange-Yoan Bonny nella ripresa) mentre la compagine biancazzurra è reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto in casa contro il Palermo .

Spal, occhio al "ritardo"



Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del club gialloblù. Il Parma di Fabio Pecchia (5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle prime 9 gare disputate in campionato davanti al proprio pubblico) non dovrebbe trovare problemi a mettere in difficoltà la difesa di una Spal che con 6 reti all'attivo e 10 al passivo non è mai riuscita a conquistare i tre punti lontano dal "Paolo Mazza".

Il segno 1 è in lavagna a 1.70 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 2.10. La Spal in trasferta non ha mai fatto registrare nè la "Somma Gol: 1" nè la "Somma gol: 3". Da provare l'accoppiata 1X più Multigol 1-3 proposta a 1.75.