Palermo-Cagliari, possibile il Multigol Casa 1-2

In Serie B tra le tante partite in programma domenica c'è anche quella che mette a confronto Palermo e Cagliari. Entrambe le compagini dopo le prime 17 giornate di campionato sono posizionate nella parte medio-bassa della classifica. I rosanero con 16 reti realizzate e 20 subite hanno fatto registrare 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte mentre i rossoblù (20 gol all'attivo e 21 al passivo) con 5 successi, 7 pareggi e 5 sconfitte sono riusciti a totalizzare soltanto due punti in più.