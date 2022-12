Pronostici Serie B, il Genoa ospita il Frosinone

La 18ª giornata di Serie B si è aperta sabato 17 dicembre con Pisa-Brescia e Reggina-Bari . Delle restanti otto sfide in programma ( Perugia-Venezia si gioca lunedì 19 dicembre) la più interessante è senza dubbio quella che vede il Genoa affrontare in casa il Frosinone .

Il "Grifone" di Alberto Gilardino dopo esser riuscito a conquistare quattro punti nelle precedenti due gare di campionato (al successo interno per 2-0 contro il Sudtirol ha fatto seguito lo "0-0" sul campo dell'Ascoli) dovrà riuscire a trovare un modo per fermare un Frosinone che non perde in Serie B da dieci match consecutivi (7 vittorie e 3 pareggi).

I risultati fatti registrare dal Genoa a Marassi in questa prima parte di stagione mettono in risalto un dato: i rossoblù in casa con 8 gol all'attivo e 6 al passivo hanno fatto registrare l'Over 2,5 soltanto in una partita su otto.

Le statistiche di Genoa e Frosinone, scopri il pronostico

Osservando il ruolino di marcia interno del Genoa e quello esterno del Frosinone si nota subito una cosa: Massimo Coda e compagni davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare l'Over 1,5 primo tempo soltanto contro il Parma mentre i laziali in trasferta hanno collezionato tale esito soltanto sul campo del Cosenza.

Il Genoa inoltre nelle precedenti quattro gare di campionato ha sempre chiuso il primo tempo sul risultato di "0-0". A Marassi l'Under 1,5 all'intervallo è proposto soltanto a 1.30, un gol esatto nei primi 45 minuti si gioca invece a 2.55.

Per le quote il "Grifone" parte favorito a 2.05 ma se si vogliono correre meno rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4.