Pronostico Audace Cerignola-Juve Stabia, un'opzione dalla quota conveniente

Girone C di Serie C , metà campionato sta per essere archiviato e all'appello manca la sfida tra Audace cerignola e Juve Stabia , in programma lunedì 19 dicembre (ore 20.30) allo stadio " Monterisi " di Cerignola.

Audace Cerignola-Juve Stabia, fai il tuo pronostico

Il calcio come la vita è fatto di momenti: decisamente positivo quello della Juve Stabia, imbattuta da sette giornate e, dato ancor più eclatante, in questo ciclo di gare non ha mai subìto gol!

L'Audace di Michele Pazienza invece non segna da 270 minuti di fila, pur avendo creato (e sprecato) tanto contro il Latina la scorsa settimana al "Francioni". L'undici di Leonardo Colucci vanta dunque una difesa di ferro ma in trasferta, oltre a incassare poco (6 reti), le "Vespe" hanno anche segnato col contagocce: 6 gol.

Va detto però che l'Audace, promosso dalla Serie D, sta disputando nel complesso un buon campionato tanto che la distanza in classifica dagli avversari odierni è di 5 punti, un gap che si è creato proprio nelle ultime giornate. A Malcore (7 reti finora in campionato) e compagni il compito di ritrovarsi e ritrovare soprattutto i gol.

Per le quote sono proprio le "Cicogne" a partire con i favori del pronostico, l'1 al 90' vale circa 2.10 mentre il blitz della Juve Stabia paga 3.50. Scontato dire Under 2,5 (a 1.50), vale forse la pena provare il Goal in controtendenza che vale circa un raddoppio.