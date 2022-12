Pronostico Leganes-Saragozza, ecco un esito dalla quota conveniente

Girone d'andata della Segunda Division ai saluti. La "serie b" spagnola manda in archivio la 21ª giornata con il posticipo Leganes-Saragozza . Padroni di casa con due punti in più in classifica (27 vs 25) rispetto agli ospiti, che nelle ultime cinque giornate hanno messo insieme tre pareggi e due vittorie.

Saragozza in serie positiva, Leganes... in super serie positiva! Se si considerano i risultati delle ultime dieci gare giocate, i madridisti sarebbero addirittura terzi in classifica con 17 punti conquistati, frutto di 4 vittorie e 5 pareggi (più una sconfitta).

Stato di forma a parte c'è un dato che colpisce e che può orientare il pronostico in una determinata direzione. In casa il Leganes ha giocato 10 partite e nessuna di queste è terminata con due reti esatte (somma gol finale 2). Per le quote è un match da Under 2,5 (vale solo 1.45), esito che il Saragozza ha centrato 8 volte su 10 lontano da casa.

Più conveniente la quota del Multigol 2-3 (due o tre reti in partita), pari circa a 1.95 volte la posta.