Guijuelo-Villarreal, le quote sorridono al "Sottomarino Giallo"

In attesa che ricominci il campionato le squadre spagnole si "riscaldano" con la Copa del Rey. Il terzo turno prevede il confronto tra il Guijuelo e il Villarreal. Il "Sottomarino Giallo" si presenta all'appuntamento dopo aver eliminato nel turno precedente il Santa Amalia per 9-0. Fai ora i tuoi pronostici! Il Villarreal parte super favorito

La squadra allenata da Quique Setien anche in questa occasione non dovrebbe trovare problemi a liquidare il suo avversario. Il Guijuelo appartiene alla Segunda RFEF, ovvero la quarta divisione del campionato spagnolo. Il segno 2 è in lavagna solamente a 1.15 ma se si vuole alzare il coefficiente di difficoltà si può provare l'opzione "Squadra 2 vince entrambi i tempi di gioco: Si" proposta a 2.20. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Tutte le news di Scommesse

