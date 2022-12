Pronostici EFL Cup, Blackburn-Nottingham Forest vale un posto nei quarti

Blackburn-Nottingham Forest non è un match banale. Le due squadre si giocano un posto nei quarti di EFL Cup avendo superato, nel turno precedente, West Ham (ai rigori) e Tottenham (per 2-0 con gol di Renan Lodi e Lingard ).

Blackburn-Nottingham Forest, indovina il risultato e fai scorta di crediti convertibili!

Blackburn senza mezze misure



Il Nottingham è squadra ambiziosa con elementi di qualità, che sta lottando per evitare di tornare in Championship (è terz'ultimo in Premier League) e che in competizioni come questa può esaltarsi. Antonio Conte come detto ne sa qualcosa.

Di fronte avrà il Blackburn, che dalla Championship vuole essere promossa (è al momento terzo in classifica) ed è squadra capace di tutto. Basti pensare che nelle 28 partite ufficiali giocate in stagione ha pareggiato solo una volta, proprio in EFL Cup: 2-2 al 90' contro il West Ham.

E se questa fosse l'occasione per concedere il "bis" da parte dei Rovers? La X al 90' vale mediamente 3.30 mentre il Goal paga 1.70.

Chi non vuole scegliere tra i due esiti può provare la "doppia possibilità" X o Goal (a 1.52) oppure, alzando il coefficiente di difficoltà, legarli nella combo "X più Goal" offerta a 4.30.