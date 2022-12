Efl Cup, Manchester Utd-Burnley: quote e pronostico

La quinta della Premier League contro la capolista della Champioship. La Efl Cup inglese regala un ottavo di finale interessante tra Manchester United e Burnley, con i Red Devils (sulla carta favoriti) chiamati a non scivolare sull'Underdog ottimamente guidata da un... ex pilastro del Manchester City, Vincent Kompany.

Manchester Utd-Burnley, fai il tuo pronostico

Scopri quanto paga un gol del Burnley all'Old Trafford

Lo United non ha fatto una gran figura nelle due amichevoli disputate (e perse) contro Cadice e Betis. In più, ten Hag dovrà valutare l'impiego di diversi reduci dal Mondiale in questo match che dopo oltre un mese segna il ritorno al calcio che conta per il club di Manchester.

Il Burnley, dunque, a fari spenti e col pronostico contro, sogna lo sgambetto. O almeno, proverà a segnare almeno un gol all'Old Trafford. Da ricordare che nel turno precedente di Efl Cup il Man United ha concesso due reti all'Aston Villa (4-2).

Per le quote i rossi di Manchester partono comunque favoritissimi, l'1 si gioca a 1.40 mentre il segno 2 vale circa 7.50 volte la posta.

Quanto paga un gol del Burnley al 90'? La quota è pari a 1.60 mentre l'esito Goal (segnano entrambe) si può trovare anche a 1.90 sulle lavagne di alcuni bookie.