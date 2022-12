Pronostico Manchester City-Liverpool, sfida stellare in EFL Cup

C'è vita oltre Argentina-Francia . In arrivo un ottavo di finale da favola in EFL Cup , Manchester City vs Liverpool . I Reds di Klopp vogliono andare avanti e provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, i Citizens di Guardiola riprendersi lo scettro conquistato nelle precedenti quattro stagioni. Una finale anticipata all' Etihad Stadium .

City-Liverpool show! Fai il tuo pronostico

Scopri la quota del gol di Haaland



Liverpool indigesto per Guardiola in questa stagione, in Community Shield (sul neutro di Leicester) e in Premier League (ad Anfield) i Reds hanno vinto in entrambe le occasioni. In generale, il City non batte i rivali da febbraio 2021 e ha inanellato cinque gare di fila senza vittoria contro Salah e compagni.

Partita che cade in un momento particolare, post Mondiale, ed entrambe devono fare i conti con le assenze dovuto a indisponibili e infortunati. Il City dovrebbe affidarsi a De Bruyne e Haaland, gli uomini che hanno deciso l'amichevole contro il Girona.

Il Liverpool aveva perso 3-1 col Lione prima di battere 4-1 il Milan sempre in amichevole (gol di Salah e doppietta di Darwin Nunez). Da segnalare le grandi e inaspettate sofferenze per avere la meglio sul Derby County, battuto solo ai rigori nel turno precedente di coppa di lega. Il City invece aveva piegato con un secco 2-0 il Chelsea nei sedicesimi di finale.

La sensazione è che in casa il Manchester City possa far suo l'incontro nei tempi regolamentari. Anche le quote sorridono a De Bruyne e compagni, il segno 1 al 90' paga 1.90 mentre pareggio e 2 del Liverpool viaggiano verso quota 4.

Possibile che Haaland lasci il segno in questa sfida, una sua rete è in lavagna a 1.80.