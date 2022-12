Il pronostico e le quote di Real Oviedo-Granada

Copa del Rey , allo stadio " Nuevo Carlos Tartiere " il Real Oviedo si appresta a ricevere il Granada . Entrambe le compagini in campo appartengono alla seconda serie del campionato spagnolo, l'ultimo precedente andato in scena il 6 novembre scorso è terminato 1-0 per il Real Oviedo .

I padroni di casa nel turno precedente hanno vinto per 3-2 contro la Torrelavega mentre il Granada ha superato l'ostacolo Yeclano con lo stesso risultato.

Granada con il "mal di trasferta", scopri il pronostico

Le quote di questo incontro non si sbilanciano e propongono il segno 1 mediamente a 2.80 e il "2" a 2.60. Curioso il caso del Granada, squadra che in campionato è posizionata al sesto posto in classifica con 32 punti di cui solo 6 conquistati in trasferta.

Il Real Oviedo nelle ultime cinque gare disputate in casa non solo non ha mai perso (4 vittorie e 1 pareggio) ma non ha neanche mai subito gol. Il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.63.