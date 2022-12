Pro Sesto-Vicenza, il pronostico del match

Il programma dela 20ª giornata di campionato prevede il confronto tra la Pro Sesto , reduce dal pareggio interno contro la Feralpisalò (0-0), e un Vicenza che nella precedente sfida disputata non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro il Piacenza fanalino di coda.

Sfida equilibrata all'Ernesto Breda

Il match in programma allo stadio “Ernesto Breda” si preannuncia molto equilibrato. La Pro Sesto nelle prime 10 gare interne del torneo ha fatto registrare 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (14 gol fatti e 10 subiti) mentre il Vicenza fuori casa (solo 10 reti all’attivo e 11 al passivo) ha centrato il successo in 4 occasioni su 9. I biancorossi nelle restanti 5 gare esterne hanno conquistato solo 2 punti frutto di 2 pareggi e 3 sconfitte. Possibile l’Under 2,5 al novantesimo.