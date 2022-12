Pronostici Serie C, Carrarese-Cesena: quote equilibrate, occhio al pareggio

Venerdì 23 dicembre è il giorno della Serie C . Nel girone B si compie il giro di boa prima di salutare il 2022, tra le gare in programma (alle 14.30) c'è Carrarese-Cesena . I romagnoli sono terzi in classifica con 37 punti, tre in meno rispetto alla Reggiana capolista. I ragazzi di Dal Canto invece sono settimi a quota 32 e contano di sfruttare il fattore campo : finora hanno conquistato più punti di tutti in casa.

Carrarese-Cesena, fai il tuo pronostico

Segno X possibile, scopri la quota

In trasferta il Cesena ha incassato soltanto 4 gol in 9 partite, facendo risaltare gli esiti No Goal e Under 2,5. Nelle ultime tre partite giocate dai romagnoli, però, è successo l'esatto contrario: tre Goal+Over 2,5.

Le statistiche della Carrarese evidenziano uno scarso feeling con il pareggio, centrato solo con Reggiana e Siena. Nelle ultime dieci giornate i numeri parlano chiaro: No Goal e Under 2,5 presenti in ben otto occasioni.

Partita dall'esito a dir poco incerto in cui il pareggio, offerto a 3.10, va tenuto in considerazione.

Occhio infine al "ritardo". Niente somma gol 2 per il Cesena da ben 13 partite di fila. Per chi ha coraggio...