Pronostico Crotone-Messina, le quote dell'incontro

Nel Girone C di Serie C il programma della 20ª giornata di campionato mette a confronto il Crotone e il Messina . La compagine calabrese nelle prime 9 gare disputate allo stadio " Ezio Scida " ha fatto registrare 8 vittorie e 1 pareggio (ben 14 gol realizzati e soltanto 2 subiti) mentre i giallorossi (ultimi) in trasferta hanno collezionato 9 sconfitte su 9 con una sola rete all'attivo e ben 19 al passivo.

Fai ora i tuoi pronostici!

Il segno 1 non sembra in discussione

Sulla carta non sembra esserci partita, il segno 1 moltiplica la posta per 1.20 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 3.75. Il Crotone nelle precedenti 4 sfide disputate davanti al proprio pubblico ha sempre segnato al massimo 1 o 2 gol, la possibilità che allo "Scida" torni a rispondere presente l'Over 2,5 Casa è in lavagna a 2.25. In alternativa si può provare la "combo" che lega il segno 1 al Multigol 2-5.