Venezia-Parma, il pronostico del match

Allo stadio " Pierluigi Penzo " di Venezia il Parma va a far visita alla squadra di Paolo Vanoli . I gialloblù contro i veneti proveranno a riscattare subito la sconfitta subita al " Tardini " contro la Spal (0-1). Il Venezia invece arriva all'appuntamento dopo aver perso per 2-1 a Perugia ma nelle precedenti 4 giornate di campionato aveva fatto registrare la bellezza di 3 vittorie (2-0 con il Cosenza , 2-1 contro la Ternana e 1-0 a Palermo ) e 1 pareggio (2-2 sul campo del Modena ).

Ducali a segno, scopri il pronostico

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 paga mediamente 2.90 mentre il trionfo ospite si gioca a circa 2.50. Difficile sbilanciarsi, il Parma fuori casa ha segnato soltanto 9 gol in 8 gare. Può starci il Multigol Ospite 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.