Pronostico Ascoli-Reggina, il Goal è ben pagato

Ascoli-Reggina, fai il tuo pronostico

Esito Goal o... una doppia possibilità

Ecco cosa dicono le quote. In lavagna sostanziale equilibrio, Better e Goldbet propongono l'1 e il pareggio a 2.95, il 2 della Reggina si gioca a 2.60. Su Cplay e Begamestar la vittoria dei padroni di casa è proposta a 2.86, pareggio a 2.99 e colpo esterno dei calabresi a 2.66.

Dopo il blitz di Cosenza l'Ascoli è ad un solo punto dall'ottavo posto e non vuole fermarsi sul più bello. Occhio perà a una Reggina capace di vincere le ultime tre trasferte contro Como, Brescia e Venezia.

In presenza di due attacchi "niente male" è da provare il Goal, bancato a 1.95. La doppia possibilità "X o Goal" fa scendere la quota a 1.60.