Boxing Day di Premier League, il pronostico di Aston Villa-Liverpool

Premier League , il pre-serale del turno del Boxing Day è Aston Villa-Liverpool . Trasferta delicata per i Reds , eliminati dalla Coppa di Lega al termine di un match spettacolare col City di Guardiola (2-3). L'Aston Villa in campionato ha guadagnato posizioni (è ora 12°) dopo aver battuto, prima della sosta, Manchester United (3-1) e Brighton (2-1). L'effetto Unai Emery si è sentito eccome. Liverpool sesto in classifica a meno sette dal Tottenham di Conte ma con una gara in meno rispetto agli Spurs .

Aston Villa-Liverpool, fai il tuo pronostico

Liverpool favorito ma può starci il Goal

In campionato i problemi del Liverpool si sono palesati soprattutto in trasferta: una sola vittoria (2-1 in casa del Tottenham), poi due pareggi e tre sconfitte, una delle quali col neopromosso Nottingham Forest.

La squadra di Klopp come detto ha dovuto arrendersi al cospetto di un City che fin dall'inizio è sceso in campo motivatissimo in EFL Cup. I Reds sono stati tuttavia capaci di rimontare due volte (in gol anche Salah) prima di arrendersi alla zuccata vincente di Akè.

L'Aston Villa vuole ripartire col piede giusto, cercando almeno un pareggio al Villa Park di Birmingham, impresa riuscita contro il Manchester City fermato sull'1-1 alla 6ª di campionato.

Per le quote il Liverpool parte favorito, il segno 2 vale circa 1.75 mentre l'1 dei Villans paga mediamente 4.50. Partita però da Goal e Over per i bookie, con l'Aston Villa che può quindi colpire.

Il pronostico per le scommesse è una combo: X2 + Goal, in lavagna al doppio della posta.